Lista B 'ganha' recurso e vai a eleições para delegados da Federação Portuguesa de Futebol

O Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira deu razão ao recurso apresentado pela Lista B, que concorre a representante dos clubes regionais à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol. Posto isto, a lista está em condições de participar no acto eleitoral que hoje acontece.

As eleições contam assim com duas listas concorrentes: Lista A e Lista B, numa eleição que decorre entre as 18h e as 20 horas desta quinta-feira, na sede social da AFM, no Edifício Elias Garcia n.º 1, Bloco IV, 1.º Esq.º, no Funchal.

Segundo o acórdão, "não existe fundamento legal ou regulamentar para rejeitar a candidatura a lista B, devendo ser admitida a respectiva lista a sufrágio". Esta é composta por Dúlio Martins e Eduardo Barradas.

Os critérios para ser Delegado da Federação Portuguesa de Futebol Está marcado para segunda-feira - entre as 18h00 e as 21h00- na sede da Associação de Futebol da Madeira, o acto eleitoral para encontrar o Delegado e Delegado Suplente como representantes dos clubes ou sociedades desportivas participantes em competições regionais na Federação Portuguesa de Futebol.

Esta eleição estava inicialmente agendada para 16 de Setembro, mas teve de ser adiada para que a lista B fosse capaz de apresentar documentos devido à rejeição da candidatura.