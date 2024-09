Eleição dos delegados para a Federação Portuguesa de Futebol adiada para quinta-feira

Já há nova data para a eleição dos delegados e representantes dos clubes madeirenses para a Federação Portuguesa de Futebol: 19 de Setembro, na próxima quinta-feira.

A decisão foi tomada por despacho da Comissão Eleitoral após a análise do acórdão do Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira (AFM).

Adiadas as eleições para delegados da Federação Portuguesa de Futebol Conselho de Justiça analisou recurso interposto pela Lista B e decide conceder prazo para a apresentação de documentos

De acordo com o documento, a que o DIÁRIO teve acesso e que foi já difundido por todos os clubes filiados, o acto eleitoral foi adiado para a data de 19 de Setembro. Decorrerá entre as 18 e as 21 horas, na sede social da AFM, no Edifício Elias Garcia n.º 1, Bloco IV, 1.º Esq.º, no Funchal.

Quanto aos candidatos da lista B, que recorreram da decisão de rejeição da candidatura apresentada, terão de se pronunciar no prazo de 24 horas, contados a partir da sua notificação.