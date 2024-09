Novo recurso da Lista B para Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira

Deu entrada esta manhã, no Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira, o segundo recurso da Lista B a contestar a segunda rejeição de que foi alvo por parte da Comissão Eleitoral da Associação de Futebol da Madeira.

No entendimento da Comissão Eleitoral, que a Lista B contesta, o cadastro desportivo de Eduardo Barradas – membro da Lista B juntamente com Dúlio Martins- indica “tão só e apenas” que tem vindo a actuar como “agente desportivo”, não podendo, por isso, participar como candidato na eleição dos representantes dos clubes ou sociedades desportivas participantes em competições regionais à Assembleia Geral da Federação Portuguesa de Futebol, acto eleitoral que está marcado para quinta-feira na sede da AF Madeira. Contudo, perante este novo recurso – o Conselho de Justiça tem 48 horas para dar um parecer- o acto eleitoral corre o risco de ser novamente adiado até pelo facto da Lista B ir recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) caso o recurso não lhe seja favorável.