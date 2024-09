Os critérios para ser Delegado da Federação Portuguesa de Futebol

Está marcado para segunda-feira - entre as 18h00 e as 21h00- na sede da Associação de Futebol da Madeira, o acto eleitoral para encontrar o Delegado e Delegado Suplente como representantes dos clubes ou sociedades desportivas participantes em competições regionais na Federação Portuguesa de Futebol.

Ora, nos últimos dias a polémica chegou depois da Comissão Eleitoral da AFM ter rejeitado a Lista B – a Lista A, que foi aceite, integra Dionísio Barreto e Higino Teles- composta por Dúlio Martins e Eduardo Barradas, alegando que um dos elementos da Lista B não preenche um dos requisitos que é ser ou ter sido dirigente desportivo filiado na AFM durante quatro anos.

Com a Lista B a recorrer para a Conselho de Justiça da Associação de Futebol da Madeira- caso o recurso não seja favorável, existe a garantia da mesma de interpor uma acção junto do Tribunal Arbitral do Desporto (TAD) de modo a impugnar o acto eleitoral- a questão que se coloca neste momento é, afinal, saber quais são os critérios que estão definidos para ser Delegado da FPF? Dez sãos pontos:

-Ter residência em território nacional

- Ser maior de 18 anos

-Não ser delegado à Assembleia Geral da FPF por inerência

- Não ser titular de órgão social da FPF

- Não ser devedor da FPF

- Não estar afetado por qualquer incapacidade de exercício

- Não tenha perdido o mandato no exercício de funções anteriores

- Não tenha sofrido sanção disciplinar em qualquer modalidade desportiva superior a 180 dias

- Não tenha sido punido por infracções de natureza criminal, contra-ordenacional ou disciplinar em matéria de violência, dopagem, corrupção, racismo ou xenofobia, ou por crime praticado no exercício de cargos dirigentes em qualquer modalidade desportiva ou contra o património de qualquer federação desportiva, até cinco anos após o cumprimento da pena

- Ser/ou ter sido dirigente de clube regional/ou sociedade desportiva filiado(a) na Associação de Futebol da Madeira, durante pelo menos quatro anos (período correspondente a um ciclo olímpico), e que esse clube tenha estado a participar em competições regionais no futebol e/ou no futsal e/ou no futebol de praia.