José Manuel Rodrigues ruma a Lisboa para estar na inauguração do Centro de Arte Moderna Gulbenkian

O presidente da Assembleia Legislativa da Madeira participa, amanhã, dia 20 de Setembro, pelas 19 horas, na inauguração do CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, localizado em Lisboa. José Manuel Rodrigues junta-se a personalidades do mundo das artes, da política e da sociedade, que vão marcar presença neste evento.

Segundo nota à imprensa, "o edifício abre as portas ao público «após uma profunda remodelação da autoria do arquiteto japonês Kengo Kuma. Rodeado por um magnífico jardim aberto à cidade, concebido pelo arquiteto paisagista Vladimir Djurovic, o Centro alberga uma significativa coleção de arte moderna e contemporânea portuguesa, bem como obras de artistas internacionais»".

“Uma nova galeria de 1000 m2 acolherá exposições da coleção do CAM, estando ladeada por uma Sala de Desenho dedicada à apresentação da sua extensa coleção de obras sobre papel”, refere.

O evento, de amanhã, conta com os discursos do Presidente da Fundação Gulbenkian, António Feijó, do Diretor do CAM – Centro de Arte Moderna Gulbenkian, Benjamin Weil, e do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa. A cerimónia inclui uma visita ao edifício, às exposições e ao novo jardim, que cria uma nova zona de entrada para a Fundação, pela Rua Marquês de Fronteira.