Já estão em tribunal os 9 arguidos detidos (7 preventivos e 2 domiciliários) da rede de droga com carros de luxo

Já estão no tribunal os 7 arguidos que estão em prisão preventiva e os 2 arguidos em prisão domiciliária. Sete homens e duas mulheres.

O primeiro chegou ao Palácio da Justiça pelas 9h08 em viatura ligeira. Os restantes chegaram pelas 9h25, em duas carrinhas celulares e numa viatura ligeira.

Depois de vários adiamentos (4), devido à greve de funcionários judiciais, o último dos quais no dia de ontem, foi reagendado para hoje, 12 de Setembro, novamente no Palácio da Justiça, para contornar a greve dos funcionários judiciais prevista para as quartas e sextas-feiras, o arranque do julgamento de uma das mais complexas redes de tráfico de droga da Madeira. O processo conta com 25 arguidos - quatro empresas e 21 cidadãos, nove dos quais encontravam-se em prisão preventiva ou domiciliária – e resulta de uma longa investigação da PJ e da PSP. Envolveu diversas apreensões de droga, realizadas entre Outubro de 2020 e Maio de 2023. O suposto cabecilha, na casa dos 40 anos de idade, é acusado de ‘lavar’ uma fortuna oriunda do tráfico de ‘bloom’ em stands de venda de carros, contando para o efeito com a colaboração de empresários do ramo. Foram apreendidas 10 viaturas de luxo. Num dos carros estavam escondidos 293 mil euros em vários maços de notas.