OFITE estreia 'Ensaio sobre a cegueira'

A Oficina de Teatro do Estreito (OFITE), integrada na ACRE, estreia o espectáculo 'Ensaio sobre a cegueira' no dia 20 de Setembro, próxima sexta-feira, às 21 horas, no auditório Maestro João Victor Costa – Centro Cívico do Estreito de Câmara de Lobos.

A adaptação da obra emblemática de José Saramago conta com a direcção artística de Zé Abreu.

Na peça, que terá a duração aproximada de 1h15, os elementos da OFITE vão contar a história de uma epidemia de cegueira branca, que se espalha abruptamente por uma cidade, o que vai causar um grande colapso na vida das pessoas e abalar as estruturas sociais.

"A cegueira começa com um homem, parado no trânsito e sentado ao volante do seu carro, fica cego inexplicavelmente. A cegueira alastra-se rapidamente e transforma-se numa cegueira colectiva. Apenas uma mulher, misteriosa, conseguirá manter secretamente a sua visão. Porém, por conseguir ver é confrontada com todos os horrores causados por seres humanos que não olham a meios para atingir os seus fins, baseados no poder, na ganância, desejo, vergonha, exploração, crueldade, na indiferença, na conquista à força pelo espaço, na luta pela comida. No entanto, passado uns meses os afetados apercebem-se que o hospital se encontra sem a presença dos guardas, que os mantinham em quarentena. Aproveitam a oportunidade e saem do edifício, vagueando pela cidade que se encontra num caos de destruição. Ao fim de uns dias a cegueira acaba de forma súbita, exatamente, pela ordem que iniciou o contágio", explica uma nota enviada.

A proposta do espetáculo que a OFITE leva ao placo, conta com um elenco multigeracional, composto por 12 intérpretes, todos residentes na freguesia do Estreito de Câmara de Lobos. A concepção do cartaz é de Roberto Ramos, a componente técnica está sob a responsabilidade de Miguel Abreu e a produção executiva a cargo de Rui Pita. O evento conta com o apoio da Câmara Municipal de Câmara de Lobos.

O espectáculo ficará ainda em cena nos dias: 21 (21h), 22 (17h), 27 (21h), 28 (21h) e 29 (17h). As reservasdeverão ser feitas a partir do telefone: 291 910 040.

Importa relembrar que o projecto de teatro da OFITE surgiu em 2016 com o espectáculo 'Yerma | Uma Mulher Vazia e Seca', a partir de Federico Garcia Loca. No segundo trabalho artístico, a OFITE levou a cena, uma Performance de poesia, 'Habemus Palavras, Poesia e Sonho', numa incursão por diversos poetas lusófonos.

Já em 2017, por ocasião do seu primeiro aniversário, estrearam a tragédia grega, 'Prometeu Agrilhoado' a partir de Ésquilo. Em Março de 2018 levaram ao palco uma nova performance poética 'Poesia em Pessoa' tendo por base textos poéticos, dramáticos e filosóficos de Fernando Pessoa.

Em 2019 apresentou as comédias 'A Birra do Morto' a partir de Vicente Sanches e 'O Avarento' de Molière. Em 2020 'A Nossa Barca do Inferno' a partir de Gil Vicente e 'A promessa' de Bernardo Santareno. Em 2021 – 'Eu Sei Mas Não Devia' de Marina Colasanti; Em 2022 – 'A Farsa de Inês Pereira' de Gil Vicente e 'As Pupilas do Senhor Reitor' de Júlio Dinis; Em 2023 – 'D. Quixote e Sancho Pança' de Miguel Cervantes e 'Esvaziar Mundo que Habita em Mim' de Graça Alves.

Já este ano apresentaram em Março o espectáculo de comédia 'O Regresso do Morto', com sete sessões esgotadas.

José Saramago, escritor português, nascido em 1922, na aldeia de Azinhaga, foi galardoado com o Nobel de Literatura em 1998. Também ganhou, em 1995, o Prémio Camões, o mais importante prémio literário da língua portuguesa. Saramago foi considerado o responsável pelo efetivo reconhecimento internacional da prosa em língua portuguesa.