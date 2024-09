JPP diz que GR continua a dever os 10 cêntimos prometidos aos produtores de cana

O Juntos Pelo Povo (JPP), num comunicado enviado esta tarde às redacções, dá conta que os produtores de cana-de-açúcar estão "cansados das promessas" e da "flagrante falta de palavra" da secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes porque encontra-se, ainda, por pagar o "prometido acréscimo regional de 10 cêntimos/Kg na cana-de-açúcar".

"Os produtores têm recorrido ao JPP a lamentar a situação. Dizem-se “enganados pelo Governo” e não compreendem por que razão o apoio ainda não foi pago", refere a nota.

“Este Governo, que todos os dias nos mostra um declínio irreversível, parece ter dois pesos e duas medidas”, explana o vice-presidente da bancada parlamentar, Rafael Nunes.

“Para o betão e o alcatrão, não há queixas dos empresários por atrasos no pagamento, mas para os agricultores e os taxistas, que estão há 13 meses sem receber pelo transporte de doentes do SESARAM, o dinheiro chega tarde e mal”, critica.

A nota menciona, ainda, que o acréscimo de 10 cêntimos foi uma promessa de Rafaela Fernandes e Miguel Albuquerque anunciada durante a campanha eleitoral para as eleições regionais de 26 de Maio. "Um valor para somar aos 40 cêntimos pagos com a ajuda do programa comunitário POSEI".

Em junho, no Parlamento, o deputado do JPP instou a secretária regional da Agricultura, Pescas e Ambiente, a pagar “um preço justo pela cana-de-açúcar”, na ordem dos 55 cêntimos/Kg, valor que foi contestado pela governante.

Na ocasião, e depois de ter anunciado o acréscimo regional de 10 cêntimos, Rafael Nunes pediu a Rafaela Fernandes que o pagamento fosse concretizado no "mais curto espaço de temp"o, argumentando que o rendimento dos produtores de cana-de-açúcar tem vindo a reduzir-se devido ao custo da mão-de-obra, aumento do preço dos adubos e de outros factores de produção.

"Já em Julho, a secretária regional, confrontada com o atraso no pagamento, desculpou-se com a falta de orçamento regional. Porém, mais de quatro meses depois do fim da safra da cana-de-açúcar, e com o Orçamento da Região aprovado há três meses, os agricultores continuam sem receber o apoio", lê-se.

“É um Governo que não cumpre, escuda-se em desculpas esfarrapadas”, afirma Rafael Nunes, acrescentando que “Miguel Albuquerque e Rafaela Fernandes não conseguem cumprir com o que prometem e revelam uma profunda insensibilidade para com os agricultores e a agricultura, um setor que este Governo do PSD tem escravizado.”

“Não têm 10 cêntimos para os produtores de cana, mas estão a espatifar mais de três milhões de euros em nomeações de técnicos especialistas”, nota Rafael Nunes, frisando que “o rendimento do produtor é baixo, mas os engenhos veem os seus ganhos aumentar significativamente todos os anos".