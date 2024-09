PSD apresenta voto de congratulação à Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania

O Grupo Parlamentar do PSD apresentou, na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um voto de congratulação à Causa Social – Associação para a Promoção da Cidadania, por ocasião do seu 15.º aniversário.

A IPSS, criada a 9 de Setembro de 2009, "tem desempenhado um papel crucial no apoio às populações mais vulneráveis, promovendo a cidadania e o bem-estar social", descreve o PSD, em nota emitida.

Desde a sua fundação, a Causa Social tem implementado uma vasta gama de serviços e valências, destacando-se o apoio à população idosa, através da Residência Assistida a Idosos e do Lar de Idosos do Porto da Cruz, assim como a gestão de Centros de Acolhimento Temporário para crianças e jovens em risco. A instituição tem ainda contribuído significativamente para o combate à pobreza, nomeadamente através do Programa de Emergência Alimentar na Região. GP-PSD

O Grupo Parlamentar do PSD Madeira "reconhece e louva o papel fundamental desta instituição, especialmente no período da pandemia covid-19, durante o qual integrou as Brigadas de Intervenção Rápida, em prol da segurança da população mais fragilizada".

No 15.º aniversário, o Grupo Parlamentar do PSD felicita a Causa Social, e aos seus 200 colaboradores e voluntários, pela sua missão e serviços prestados à comunidade Madeirense e Porto-santense, reafirmando o seu desejo de que a instituição continue a crescer e a contribuir para o bem-estar social da Região.