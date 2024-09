JPP quer Rafaela Fernandes a esclarecer casamento no Fanal

O JPP vai entregar, quinta-feira, no parlamento, um requerimento com questões dirigidas à secretária Regional de Agricultura, Pescas e Ambiente, Rafaela Fernandes, sobre o polémico casamento que se realizou no passado sábado no Fanal, uma área protegida. A governante tem 30 dias para responder ao partido.

Em comunicado enviado à comunicação social, o deputado Rafael Nunes questiona sobre as medidas tomadas para a mitigação dos danos e do impacto ambiental "após esta absurda decisão de autorização de um evento desta magnitude em plena mancha de Floresta Laurissilva, classificada como Património Mundial Natural, incluída na Rede Natura 2000 e em área de Parque Natural da Madeira".

O partido quer saber quem autorizou a festa, solicitando cópias dos documentos com as devidas autorizações. Quer também saber se foi feita a cobrança de alguma taxa pela utilização do espaço, quantas pessoas foram autorizadas a permanecer no evento e quem monitorizou e fiscalizou a instalação de todos os equipamentos instalados, bem como as questões de salubridade.

O parlamentar está convencido de que a UNESCO não irá deixar sem reparos esta “incompetência governamental e provável crime ambiental”, e teme que a UNESCO possa aplicar penalizações à Região por violação das normas que levaram a floresta primitiva Laurissilva a Património Mundial Natural, em 1999.