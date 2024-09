Intermediários retiram margem aos produtores agrícolas

O presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque reconheceu que ainda existem agricultores que continuam a sofrer quebras no rendimento, sobretudo na semilha e na batata doce, por conta de “um conjunto de intermediários que fazem baixar o preço dos produtos” com claro prejuízo para os produtores.

“Aqueles que estão a produzir para as grandes superfícies não têm esse problema porque têm uma planificação e têm os preços com que podem contar e têm escala”, observou há pouco à margem de uma visita que o governante ao Centro de Abastecimento Hortícola da Santa, no Porto Moniz (CASA) que serviu para se inteirar da reabilitação que foi candidata em 2022 a apoios comunitários, num investimento que ascendeu a 1 milhão de euros com uma taxa de apoio de fundos comunitários de 75%.

O CASA é constituído por um edifício principal, com dois pisos e uma casa de porteiro, nas quais se desenvolvem actividades de apoio directo aos agricultores, nomeadamente, na recepção, processamento, armazenamento e expedição de produtos hortícolas.

Este espaço é constituído por instalações dedicadas ao processamento, lavagem e pesagem dos produtos, bem como dispõe de instalações adequadas ao armazenamento refrigerado dos mesmos, possuindo ainda uma zona administrativa e um espaço reservado aos funcionários.

Em termos de capacidade de conservação de produtos agrícolas, temos que possui uma câmara frigorifica de reserva de diárias com capacidade de 233 m3 e ainda duas câmaras frigorificas de conservação de cenoura, com uma capacidade total de 1.044 m3 e ainda uma outra para conservação de semilha com capacidade de 2.147 m3.

Mas antes de entrar no espaço foi abordado por Maria Teixeira que reclamou do preço da semilha ficar no limite entre o custo de produção e o lucro. Albuquerque tomou nota e prometeu fazer contactos de empresas que actuam no mercado com maior escala e que pagam acima da média, além disso recordou que já existem apoios directos e indirectos, como são os casos dos serviços gratuitos que os mercados disponibilizam aos produtores.