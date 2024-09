Filipe Passos actua amanhã no auditório do Jardim Municipal

O cantor Filipe Passos apresentará, amanhã, um espectáculo no auditório do Jardim Municipal do Funchal.

Este evento, que conta com o apoio da autarquia, esta agendado para as 19horas dia 19 de Setembro é aberto a todos.

A organização propõe "uma viagem musical única", onde Filipe Passos revisitará canções que marcaram a sua trajectória artística e pessoal.

Neste concerto, o público será transportado por uma diversidade de géneros musicais, "desde o Fado, que sempre o acompanhou, até à canção ligeira portuguesa, passando pelo Jazz, pela Trova latino-americana e pela Chanson francesa".

O repertório inclui homenagens a grandes nomes como Simone de Oliveira, Carlos do Carmo, Fernando Tordo, Jacques Brel, Frank Sinatra e Mina Mazzini, "reflectindo as múltiplas influências que moldaram a carreira de Filipe Passos".

O cantor será acompanhado por uma formação instrumental composta por voz, piano, guitarra eléctrica, baixo, acordeão, bateria e percussão.

Fica o convite para "uma noite de emoções e boa música, onde diferentes estilos e épocas se entrelaçam numa homenagem à música de qualidade".