Superintendente Ricardo Matos toma posse como comandante regional da PSP

Decorreu na tarde desta quarta-feira, 11 de Setembro, na Direcção Nacional da Polícia de Segurança Pública, em Lisboa, a tomada de posse do novo comandante do Comando Regional da Madeira da Polícia de Segurança Pública, superintendente Ricardo Matos.

Na cerimónia, que foi presidida pela ministra de Administração Interna, Margarida Blasco, tomaram posse, igualmente, o comandante do Comando Regional dos Açores, superintendente Hélder Dias; o comandante do Comando Metropolitano de Lisboa, Superintendente Luís Elias e o comandante do Comando Metropolitano do Porto, Superintendente Victor Rodrigues.

O secretário de Estado da Administração Interna, Telmo Correia, e com o secretário de Estado da Protecção Civil, Paulo Ribeiro marcaram presença na cerimónia.