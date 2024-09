A bolsa de Lisboa encerrou hoje em queda, com o índice PSI a retroceder 1,01% para 6.706,48 pontos, em linha com a Europa, com a Mota-Engil a liderar as descidas ao perder 2,88%.

Das 16 cotadas que integram o PSI, 10 desceram e seis subiram.

No resto da Europa, Frankfurt subtraiu 0,96%, Londres 0,78%, Madrid 0,61% e Paris 0,24%.