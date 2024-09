Foi há 21 anos que um avião particular caiu no mar do Caniçal

Nove passageiros morreram, há 21 anos, na sequência da queda de um pequeno avião particular, ao largo do Caniçal. O aparelho, um ‘Beechcraft King Air 200’, transportava 10 pessoas, entre elas crianças.

O número de passageiros até foi rectificado pela Polícia Judiciária, isto após a Direcção do Aeroporto ter avançado que no aparelho seguiam apenas 9 pessoas. Tratavam-se de cidadãos espanhóis e de um britânico. Tudo porque se tratava de uma criança de 1 ano e meio, que por viajar ao colo, terá sido ‘esquecida’ no registo na Região.

O aparelho descolou por volta das 21h50 do Aeroporto da Madeira e pouco depois acabou por cair junto à Ponta de São Lourenço. De imediato foram accionados vários meios. As primeiras informações apontavam para uma avaria na aeronave, até porque as condições climatéricas eram favoráveis.

Na marina da Quinta do Lorde foi montado um gabinete de apoio para fornecer o material necessário para proceder a estes resgates.

A notícia correu rápido e também rapidamente acorreram dezenas de curiosos ao miradouro do Caniçal, levando a PSP até ao local para evitar mais confusões. Entretanto, também embarcações particulares juntaram-se às buscas, algumas conseguindo recolher destroços do avião.

Numa primeira instância, apenas parte de um corpo foi recolhido por entre os destroços. Só com o passar dos dias foi sendo possível resgatar mais vítimas.