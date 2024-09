Posto de reembolso do IASAÚDE em Santa Cruz completou 3 anos

O Serviço de Reembolsos das despesas de saúde localizado no concelho de Santa Cruz completou três anos de funcionamento. Este foi um dos balcões de reembolsos instalados fora do concelho do Funchal, uma medida implementada pelo Governo Regional da Madeira, através do Instituto de Administração da Saúde, IP-RAM (IASAÚDE, IP-RAM), em 2021.

Já foram realizados 4.431 atendimentos a beneficiários do Serviço Regional de Saúde e de outros subsistemas de saúde, tendo também sido registados mais de 40 novos utentes, desde a abertura do posto.

Em nota informativa enviada pela entidade pública é referido que esta medida, focada na proximidade do serviço, "tem vindo a ser notada pelos utentes que distinguem o atendimento por ser "mais rápido" e "eficaz". O agendamento é também um factor reconhecido porque "temos um horário definido para sermos atendidos e não esperamos muito tempo" evidenciou uma utente" santa-cruzense.

Para aceder a um dos postos de reembolso distribuídos pela RAM, o IASAÚDE, IP-RAM aconselha a marcação prévia através do contacto 291 212 370 ou online, através do site.