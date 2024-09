Serviços secretos dispararam sobre pessoa com arma junto a campo de golfe de Trump

Os agentes dos serviços secretos dos Estados Unidos abriram hoje fogo depois de terem avistado uma pessoa com uma arma de fogo perto do clube de golfe de Donald Trump em West Palm Beach, na Florida.

O incidente decorreu quando o candidato presidencial republicano estava a jogar golfe, de acordo com dois agentes da autoridade, noticiou a agência Associated Press. Não foram registados feridos.

A pessoa avistada com uma arma fugiu num SUV e foi mais tarde detida num condado vizinho pelas forças policiais locais, ainda segundo as autoridades, que falaram sob condição de anonimato, no contexto de uma investigação em curso.

Uma arma de fogo do tipo AK foi recuperada no local, perto do campo de golfe de Trump, segundo disse um dos agentes à AP.

O campo de golfe foi parcialmente encerrado enquanto Trump jogava e os agentes estavam alguns buracos à sua frente, quando repararam na pessoa com a arma de fogo, disseram os agentes.

A pessoa pareceu empurrar o cano da espingarda através da linha da vedação e foi então que os agentes dispararam, acrescentaram.

Este incidente ocorreu cerca de dois meses depois de uma tentativa de assassinato contra a vida de Donald Trump num comício de campanha na Pensilvânia.

A Lusa noticiou anteriormente que Donald Trump se encontra em segurança, de acordo com a sua campanha e os serviços secretos norte-americanos, na sequência do registo de tiros nas imediações do seu campo de golfe, em West Palm Beach, na Florida.

Não era então claro se os disparos tinham sido dirigidos contra o candidato presidencial republicano e não tinham sido identificados quaisquer feridos.

Os Serviços Secretos dos Estados Unidos anunciaram que estão a investigar a ocorrência e que o incidente se deu pouco antes das 14:00 locais (18:00 TMG).

Há cerca de dois meses, Trump foi baleado durante uma tentativa de assassinato num comício na Pensilvânia, tendo uma bala atingido de raspão uma orelha.

Donald Trump regressou à Flórida este fim de semana, depois de uma viagem pela Costa Oeste, que incluiu um comício na sexta-feira à noite em Las Vegas e uma angariação de fundos no Utah.

A campanha do candidato republicano não forneceu até agora quaisquer pormenores adicionais em relação à primeira informação.

Trump passa frequentemente a manhã a jogar golfe, antes de almoçar no Trump International Golf Club West Palm Beach, que é um dos três campos que possui no estado.

Desde a tentativa de assassinato em julho, o candidato republicano tem tido uma segurança reforçada. Quando esteve na Trump Tower, em Nova Iorque, uma fila de camiões estacionou num muro no exterior do edifício, e nos comícios ao ar livre fala agora por detrás de um recinto de vidro à prova de bala.

O Presidente Joe Biden e a vice-presidente e candidata democrata Kamala Harris foram informados sobre os disparos registados perto do campo de golfe de Trump e manifestaram-se "aliviados" por estar em segurança, segundo a Casa Branca, citada pela AP.

Kamala Harris afirmou, numa declaração, estar "contente" por Trump estar a salvo, acrescentando que "a violência não tem lugar na América".