Reciclagem em Portugal aumenta 4% no primeiro trimestre de 2025

Nos primeiros três meses de 2025, "Portugal registou um volume de recolha seletiva superior a 116 mil toneladas de resíduos de embalagens de Vidro, Plástico, Papel e Cartão, Embalagens de Cartão para Alimentos Líquidos, Aço, Alumínio e Madeira", referem os dados oficiais do SIGRE (Sistema Integrado de Gestão de Resíduos de Embalagens), que "indicam um aumento global de 4% comparativamente ao período homólogo de 2024".

Em nota divulgada hoje, a SIGRE refere que "apesar dos esforços contínuos, a reciclagem de vidro em Portugal ainda continua com níveis que preocupam o sector, com um aumento de apenas 0,2% no volume recolhido, no primeiro trimestre do ano, totalizando 48.665 toneladas. Este ritmo estagnado coloca em risco o cumprimento das ambiciosas metas de reciclagem de 70% estabelecidas para 2025, para este material", alerta.

"Em 2024, o SIGRE encaminhou para reciclagem cerca de 50% das embalagens de vidro colocadas no mercado, um desvio de 10% em relação à meta nacional de 60%. Para reverter este cenário e alcançar os objetivos propostos, é imperativo um esforço conjunto e coordenado de todos os agentes da cadeia, desde fabricantes e produtores, sistemas de gestão de resíduos urbanos, empresas, consumidores e entidades gestoras, a fim de impulsionar a separação e recolha de vidro em todo o país", almeja.

E "é neste contexto que a Novo Verde, Entidade Gestora de Resíduos de Embalagens, e a Lipor uniram esforços para desenvolver um modelo inovador como prova de conceito, na região norte do país. O Projeto Vidro +, uma iniciativa desenvolvida com a metodologia do Instituto Kaizen, visa aumentar a quantidade e a qualidade do vidro recolhido seletivamente, tanto nos sistemas porta-a-porta como nos ecopontos", explica.​

Se os produtos chegam ao mercado e o vidro não é devidamente contabilizado na recolha seletiva, este está a ser desperdiçado – e com ele, a oportunidade de alimentar a economia circular. É urgente inverter esta situação e garantir que o vidro seja canalizado para a recolha seletiva, transformando-o em matéria-prima valiosa. Os números atuais de recolha de vidro estão muito aquém das metas estabelecidas e, se não agirmos agora, corremos o risco de comprometer os objetivos para 2030. É imperativo que todos – indústria, consumidores e entidades públicas e privadas – intensifiquem os esforços na prevenção, sensibilização e educação ambiental. Pedro Simões, director-geral da Novo Verde

E conclui, frisando que "tem realizado cada vez mais ações de sensibilização e educação em diversos contextos, reforçando a importância da separação correta das embalagens e incentivando o descarte adequado deste tipo de resíduo. Essas ações incluem diversas iniciativas desde programas educativos para crianças, como a Geração Verdão, até à presença em festivais e eventos do setor, e campanhas como o 'Reciclar é a Nossa Praia'. Além disso, a Novo Verde inaugurou este ano o Transformarium, o primeiro centro de sensibilização ambiental que utiliza realidade aumentada e vídeo mapping direcionado maioritariamente para a comunidade escolar".

Todas as campanhas e acções de sensibilização da Novo Verde podem ser acompanhadas no Facebook, Instagram e LinkedIn, bem como no site da entidade gestora de resíduos de embalagens.