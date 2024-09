A avançada madeirense Telma Encarnação assumiu ter cumprido um sonho ao actuar na Champions. Um sonho que ganhou contornos ainda maiores com os dois golos que marcou hoje diante das islandesas do Breiðablik – vitória do Sporting por 2-0- e que colocaram o Sporting na próxima ronda da Champions feminina.





"Estou muito feliz. Isto é um sonho realizado. Queria só jogar cinco minutos na Liga dos Campeões e consegui ser titular nos dois jogos e no segundo consegui resolver para nós. Cada vez mais o sonho está a ser concretizado. Há momentos que correm muito bem, outros nem tanto. Na segunda parte estávamos a baixar mais, a tentar ter mais bola, aguentar o jogo, e quando surgem oportunidades nem sempre dá golo. Vem aí a segunda ronda, mas agora vamos trabalhar para a Liga que é o mais importante neste momento. Depois é que vem a Liga dos Campeões", referiu a atacante do Marítimo, presentemente a grande estrela do futebol feminino do Sporting.