Selecção lusa de Futebol de Rua pronta para o mundial

Foi apresentada esta manhã a selecção de Futebol de Rua que vai representar Portugal no Mundial de 2024 (Homeless World Cup). A edição deste ano conta com um total de 70 países, e terá lugar em Seul, na Coreia do Sul, entre os dias 21 e 28 de Setembro.

Foi num auditório cheio, na Cidade do Futebol, que teve lugar a apresentação oficial da equipa das Quinas, que este ano volta a contar com presença madeirense, desta feita através do jogador António Mendonça e ainda pelo técnico (team manager) Rafael Santos há muito ligado a este projecto quer a nível regional quer a nível nacional.

O diretor da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) João Pinto foi o anfitrião deste evento que antecede a partida da comitiva lusa para a Coreia do Sul. O responsável federativo, que conviveu com os atletas convocados na Cidade do Futebol, antes da apresentação da equipa, lembrou que o projeto da Associação Cais conta com a FPF como um dos seus parceiros mais antigos e é reconhecido pela UEFA como uma das iniciativas que mais se destacam no âmbito da inclusão social.

"Sinto muito orgulho em ser embaixador do projeto Futebol de Rua há dez anos", referiu João Pinto, em declarações aos jornalistas presentes no auditório.

Ainda segundo a noticia publicada no site oficial da FPF Gonçalo Santos, coordenador do projeto Futebol de Rua da Associação Cais, regozijou-se por ver antigos jogadores da Seleção de Futebol de Rua agora no papel de "team managers e selecionadores distritais". O responsável da Cais destacou, também, o facto de a equipa nacional ser mista e intergeracional, com idades compreendidas entre os 18 e os 30 anos. "35 por cento dos atletas que participaram nos nossos torneios de qualificação são mulheres", revelou.

Já Domingos Almeida Lima, vice-presidente do Benfica e da Fundação Benfica, e Luciano Gonçalves, presidente da APAF e parceiro de longa data da Cais, e um dos árbitros escalados para o Campeonato do Mundo de Seul, também enalteceram um projeto que transforma vidas.

Roberto Martínez desejou boa sorte

O selecionador nacional Roberto Martínez deixou uma mensagem de confiança e boa sorte à equipa lusa de Futebol de Rua, durante a visita que a equipa fez, na manhã desta terça-feira, à Cidade do Futebol.

Os convocados

A seleção, orientada por Bruno Seco desde 2011, é constituída por oito jogadores: Mara Guerreiro, de Beja, Ana Rita Marques, de Viseu, Ricardo Toppo Antunes, de Lisboa, Afonso Mendonça, da Madeira, Daniel Luzia, de Aveiro, Denilson Cabral, de Setúbal, Sandro Cavaco, de Beja, e Diogo Silva, de Braga.