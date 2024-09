Portugal bate Croácia e está a um ponto do Europeu de futebol de sub-21

A seleção portuguesa de futebol de sub-21 venceu hoje a Croácia por 2-0, em Karlovac, e colocou-se a um ponto da fase final do Europeu da categoria de 2025, com dois encontros por disputar no Grupo G.

O 'capitão' Paulo Bernardo, aos 50 minutos, e o suplente Carlos Borges, aos 89, após assistência do estreante Rodrigo Mora, marcaram os tentos da formação das 'quinas', que conta sete vitórias e uma derrota no agrupamento.

Na classificação do Grupo G, Portugal, que em outubro joga fora com Ilhas Faroé e Andorra, soma 21 pontos (oito jogos), contra 17 da Grécia (nove), 16 da Croácia (oito), sete das Ilhas Faroé (oito), seis da Bielorrússia (nove) e três de Andorra (oito).

Os vencedores dos nove grupos de qualificação e os três melhores terceiros seguem para a fase final do Europeu de 2025, na Eslováquia, enquanto os restantes segundos colocados jogam um 'play-off' para encontrar as últimas três vagas.