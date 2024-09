Francisco Gomes afiança que Portugal tem potencial para liderar desenvolvimento de IA

Francisco Gomes destacou que Portugal tem o potencial de ocupar uma posição de liderança em matéria de desenvolvimento da Inteligência Artificial (IA), pese embora seja necessário garantir a salvaguarda de todos os aspectos éticos, morais e legais relacionados com o seu uso. O deputado eleito pelo Chega-Madeira à Assembleia da República reuniu com o Projeto Bridge AI, juntamente com o deputado Nuno Gabriel, eleito por Setúbal.

Este projecto é uma iniciativa que envolve cerca de vinte empresas, universidades e institutos de conhecimento, organizados em cinco grupos de trabalho, que têm vindo a analisar as várias dimensões e aplicações da inteligência artificial em Portugal com o propósito de apresentar conclusões e recomendações ao parlamento nacional.

"Financiado em cerca de quarenta mil euros pela Fundação para a Ciência e a Tecnologia e pela secretaria-geral da presidência do Conselho de Ministros, o Projeto Bridge AI é coordenado por Helena Moniz, da Universidade de Lisboa, e por investigadores da Fundação Champalimaud e da tecnológica ‘Unbabel’. Todavia, a iniciativa envolve outros parceiros, entre os quais colaboradores do ‘Turing Institute’ e do ‘AI Office’ da União Europeia. Na lista estão também a Carnegie Mellon Portugal, as embaixadas britânica e norte-americana, as universidades Nova e Católica e os institutos das Telecomunicações e do Conhecimento, entre outros organismos nacionais e internacionais", explica em nota à imprensa.

A reunião serviu para reforçar a ideia de que, tendo em consideração os desafios éticos e legais que a inteligência artificial coloca, é necessária uma reflexão multidisciplinar para garantir que os benefícios são superiores aos riscos e para definir vários aspectos, entre os quais a estratégia que Portugal deve adoptar para aumentar os níveis de literacia em inteligência artificial, os processos de regulamentação, as melhores práticas em matéria de ética e os mecanismos que devem ser implementados para garantir a aplicação efectiva da inteligência artificial.