Reconhecimento pela UNESCO tem "potencial imensurável" de projecção da Madeira

Presente na apresentação da candidatura do Vinho Madeira a Património Cultural Imaterial da Humanidade- que decorre, esta tarde, no auditório do Colégio dos Jesuítas, no Funchal - Eduardo Jesus diz ser com "muito bons olhos" que o Governo Regional encara (e apoia agora) esta iniciativa da Universidade da Madeira.

"A importância é grande. Primeiro porque estamos a falar num produto que por si só representa a nossa cultura, a nossa história, o nosso património. Querer colocá-lo ao nível a que esta candidatura pertence (...) naturalmente que cria aqui um potencial de projecção da marca Madeira e do Vinho Madeira, que é imensurável", sublinhou o secretário regional de Economia, Turismo e Cultura em declarações aos jornalistas.

Numa outra nota, Eduardo Jesus realça que o Vinho Madeira trata-se de "um produto que consegue contar uma história". "Conta a história da Madeira, conta a história da dificuldade desta orografia, conta a história da bravura do povo madeirense, do tal agricultor", realça.

E, por falar em História, o secretário com a tutela do Turismo e Cultura avança que o processo de candidatura do Vinho Madeira "poderá ter desenvolvimentos em 2026, ano em que se celebram os 250 anos da independência dos Estados Unidos", que foi precisamente brindada com o nectar regional.