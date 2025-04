Al Hilal, de Jesus, volta às vitórias no campeonato e aproxima-se do líder

O Al Hilal, comandado por Jorge Jesus, voltou hoje a vencer no campeonato saudita de futebol, ao bater em casa o Al Khaleej (3-0), para a 28.ª jornada, e aproximou-se, provisoriamente, do líder Al Ittihad.

Em Riade, Salem Al Dawsari colocou os anfitriões na frente do marcador, à passagem do minuto 26, uma vantagem que foi ampliada pelo mesmo jogador, aos 84, na reta final do encontro.

O sérvio Aleksandar Mitrovic, servido pelo português Rúben Neves, 'selou' o triunfo, aos 88.

O lateral direito João Cancelo não era utilizado na equipa de Jorge Jesus desde 28 de fevereiro, devido a lesão, tendo falhado os últimos seis desafios, mas hoje voltou a ser opção, saindo do banco aos 64 minutos.

Na formação do Al Khaleej, o lateral Pedro Rebocho e o médio ofensivo Fábio Martins foram titulares.

Com este regresso aos triunfos, após uma derrota e um empate, o emblema de Riade passou a somar 61 pontos, na segunda posição, e aproximou-se, à condição, do líder isolado Al Ittihad (65), que hoje joga no campo do Al Fateh, treinado por José Gomes.

O Al Okhdood, liderado por Paulo Sérgio, empatou 0-0 na casa do sexto colocado, Al Shabab, e segue em zona de despromoção, no 16.º e penúltimo posto.