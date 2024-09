O Marítimo está presente em mais um Talent Room do Thinking Football Sumit, que se realiza, até sábado, no Super Book Arena, no Porto. Carlos André Gomes foi um dos intervenientes no primeiro dia do evento, numa conversa moderada pelo Team Manager do Marítimo, André Sousa Martins.

O presidente do Marítimo começou por justificar a sua intervenção no Talent Room. “Quis trazer uma ideia de organização e conjugar uma visão para além do que todos vêm, ou seja, trazer inovação ao clube e reestruturá-lo, identificando as pessoas e colocá-las dentro do organograma definido”, sublinhou.

“Olhar para o futuro é perceber o presente. O passo seguinte é potenciar e criar um modelo comercial, que seja a sustentação desportiva do clube”, reforçou a ideia.

Depois o dirigente maritimista sublinhou estar a sua direcção a “alicerçar todo o plano desportivo num modelo comercial que gere receitas e, mesmo que não aconteçam, que seja sustentável”. E adiantou: “Continuamos a trazer competência para dentro de casa, mas damos-lhe futuro. A vertente desportiva é muito importante, mas não pode ser dissociada da questão financeira e da formação”.

Carlos André Gomes enalteceu ainda a importância actual da academia do Marítimo e o seu reflexo na equipa principal. “O nosso futebol é muito competitivo e bem organizado, mas os clubes não são potenciais compradores. Assim sendo, o que fizemos foi criar condições na nossa formação para que gradualmente apareçam na equipa principal. Quando entrámos tínhamos dois madeirenses, hoje são sete e têm valor para lá estar, algo que também é um exemplo e um incentivo para os mais jovens. É este o ADN que queremos”, sustentou.

O presidente do Marítimo, por fim, assegurou a vontade em recolocar o clube no lugar onde merece. “O clube merece estar na I Liga Portugal. Paralelamente, o modelo comercial que estamos a desenvolver tem de funcionar para dar a sustentabilidade que o clube precisa. E, dessa forma, seguir o seu caminho sem necessidade de nenhum investidor. A exigência do nosso adepto é enorme, mas estamos a traçar o nosso caminho e a trabalhar com a nossa metodologia com um esforço enorme desta Direcção”, rematou.