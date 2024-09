Francisco Gomes em Montemor-o-Velho para a Feira do Ano

Francisco Gomes, deputado do Chega Madeira na Assembleia da República, visitou a Feira do Ano, em Montemor-o-Velho, um evento de destaque no setor agrícola que reúne produtores, empresários e entidades ligadas ao mundo rural. A iniciativa é reconhecida como uma das principais do setor agrícola, promovendo a troca de conhecimentos, a inovação e o desenvolvimento rural.

Durante a visita, o deputado fez questão de sublinhar a importância da agricultura para a economia nacional e o desenvolvimento das zonas rurais, não só no continente, mas também nas regiões autónomas.

A agricultura é um dos alicerces do nosso país, porém não tem recebido a consideração que merece. É fundamental apoiarmos os nossos agricultores, que são os verdadeiros heróis que todos os dias trabalham para garantir a nossa segurança alimentar, sendo a Feira do Ano um exemplo de como o setor agrícola pode dinamizar as economias locais e promover a coesão social e territorial.

Integrado na comitiva que representou, no evento, o grupo parlamentar do Chega na Assembleia da República, Francisco Gomes destacou ainda a importância de reforçar as políticas de apoio ao setor, enfatizando a necessidade de incentivos e financiamento para os pequenos e médios agricultores.

Precisamos de políticas eficazes, que ajudem os nossos agricultores a crescer, a inovar e a tornarem-se ainda mais competitivos num mercado globalizado. Temos produtos, temos qualidade e temos agricultores que querem e sabem trabalhar. Por isso, temos de ajudá-los a serem ainda mais competitivos, pois o sucesso deles é o sucesso do país.

Na Feira do Ano, o deputado madeirense visitou diversos ‘stands’, onde conversou com agricultores e representantes de associações agrícolas, ouvindo as suas dificuldades e expectativas. Nos diálogos estabelecidos, reafirmou o compromisso do Chega a lutar por um setor agrícola mais justo e equilibrado. Francisco Gomes enalteceu ainda a relevância do mundo rural como um pilar fundamental da identidade e cultura portuguesa.

“O mundo rural é a alma do nosso país. Temos de fazer tudo o que estiver ao nosso alcance para preservar e valorizar estas tradições, garantindo que as futuras gerações também possam usufruir da riqueza e da diversidade que o campo tem para oferecer".