Sérgio Gonçalves quer audição no Parlamento Europeu sobre futuro do turismo

O deputado Sérgio Gonçalves, eleito pelo PS ao Parlamento Europeu, quer que seja realizada uma audição sobre o futuro do turismo na Europa e de que forma se pode equilibrar o seu crescimento com o bem-estar dos cidadãos. O socialista é membro da Comissão dos Transportes e do Turismo do Parlamento Europeu.

"O turismo é um sector fundamental para as economias de várias regiões europeias, nomeadamente da Madeira, mas é necessário encontrar um equilíbrio entre a promoção do crescimento turístico e a preservação dos destinos e da qualidade de vida dos residentes", refere através de nota à imprensa.

O parlamentar considera ser preciso esforços para minimizar o impacto do turismo nas infraestruturas locais, na mobilidade urbana e no meio ambiente, pelo que devem ser discutidos temas como o turismo de cruzeiros e o alojamento local e os seus impactos.

"É crucial que o Parlamento Europeu abra espaço para este debate e que possamos ouvir especialistas e representantes das comunidades locais para encontrar caminhos que garantam um turismo sustentável e responsável," declarou o deputado Sérgio Gonçalves

Com esta proposta, o Deputado Sérgio Gonçalves reforça a necessidade de a União Europeia apoiar as regiões e os Estados-Membros na criação de políticas inovadoras que promovam a mobilidade, a coesão e o desenvolvimento sustentável.