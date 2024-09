JPP quer chamar mais quatro para serem ouvidos na audição sobre os incêndios

O Juntos Pelo Povo deu conta, hoje, de que vai requerer a presença de mais quatro pessoas a audição parlamentar sobre “as decisões nos incêndios que lavraram activamente na Madeira” entre 14 a 26 de Agosto de 2024. Marco Lobato, Francisco Castro Rego, Manuel Filipe e Rocha da Silva deverão ser chamados a prestar esclarecimentos.

O partido explica estas 'chamadas'. Marco Lobato, vogal do Serviço Regional de Proteção Civil (SRPC) e Comandante Operacional, esteve a liderar as operações nas primeiras horas do fogo e foi o porta-voz da Proteção Civil. Já Rocha da Silva é antigo director regional de Florestas durante vários anos e ex-presidente da Federação Regional de Bombeiros. Francisco Castro Rego é professor com Agregação no Instituto Superior de Agronomia, da Universidade Técnica de Lisboa e, por fim, Manuel Filipe por ser presidente do Instituto de Florestas e Conservação da Natureza (IFCN) desde Dezembro de 2016.

"Marco Lobato tem sido o rosto público da Proteção Civil. O subintendente da Polícia de Segurança Pública entrou em Março de 2022 para vogal da Proteção Civil, substituindo no cargo o engenheiro Miguel Branco. Lobato é “número dois” do SRPC nomeado pelo Governo Regional em regime de comissão de serviço por três anos. Nos incêndios de 14 de Agosto, Marco Lobato apareceu sozinho nas primeiras horas do fogo, em substituição do presidente do SRPC, António Nunes, que se encontrava de férias", indica Élvio Sousa.

O parlamentar garante que tem mobilizado o partido e o Grupo Parlamentar em torno desta audição parlamentar e preparado “tudo ao detalhe e com seriedade” para que a população seja devidamente esclarecida sobre o que se passou naqueles longos 12 dias.

Quero aqui afirmar, com toda a veemência, para que o PSD e o CDS (que têm um acordo parlamentar secreto, ninguém conhece), não atrapalhem o nosso trabalho de fiscalização e de escrutínio. O comportamento do PSD e do CDS nesta audição tem sido de tentar branquear a realidade, de esconder os protagonistas, de calculismos premeditados e de politização dos serviços da Assembleia, cujos factos tornaremos público em breve. Temos um dever de compromisso e de verdade para com a população, não contem com nenhum sinal de brandura da parte do JPP. Élvio Sousa

O líder do JPP diz mais: "Estamos fartos de desertores políticos, que se escondem das responsabilidades nas catacumbas da Quinta Vigia, e que estão com medo de dar a cara no Parlamento.”

O deputado do JPP avisa que o partido vai continuar o seu trabalho de fiscalização e de investigação. "Quem está com medo de vir ao Parlamento, vai ser julgado de cobardia política. Todos os partidos que chumbarem a presença de outros responsáveis e de especialistas para apurar a verdade, estão a tentar esconder a realidade. Por isso, o PSD e o sua muleta o CDS, que não atrapalhe o nosso trabalho ao serviço do Povo", termina.