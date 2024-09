Em nota enviada hoje à imprensa, o Partido ADN – Alternativa Democrática Nacional mostra-se preocupado com o futuro comprometedor do turismo na Região Autónoma da Madeira em virtude dos acontecimentos nos últimos anos que poderão afectar de forma muito significativa a nossa principal economia regional.

"O ADN recomenda que a APM - Associação de Promoção da Madeira, Secretaria Regional do Turismo, assim como todas as entidades directamente ligadas a este importante sector, apostem forte novamente na promoção do nosso destino com uma informação mais actualizada sobre os incêndios que assolaram a nossa RAM e o estado de calamidade que foi decretado, tendo em conta que a ideia que passou para o exterior foi que durante aquela duas longas semanas, grande parte da ilha ardeu e todos nós sabemos que não foi esse o caso, pois ainda temos muitos motivos de atracção turística de natureza e não só". Miguel Pita

O Partido ADN recorda outras catástrofes em que a prioridade das autoridades regionais foi dar para o exterior uma imagem de recuperação e “quase” normalidade, "algo que desta vez nota-se que estamos descurando".

Partido que alerta ainda para que não se dê como seguro e garantido a continuidade do sucesso que temos assistido nos últimos anos no que diz respeito a turismo, "pois a nossa região tem dado sinais negativos para o exterior, tais como o excesso de construção por todos os pontos da ilha, a insegurança nocturna e ruído não controlado que é cada vez mais evidente, os problemas no aeroporto devido aos ventos e respectivos cancelamentos ou desvios de aviões, o excesso de turismo nos pontos mais importantes da ilha derivados da má organização das autoridades competentes para esse efeito, alguma inflação desmesurada a nível de preços de hotelaria e outros serviços destinados ao turista e nunca esquecer ou subestimar o factor fim da guerra entre Ucrânia e Rússia, que abrirá novamente ao mercado outros destinos como alternativa".

O ADN lamenta, por isso, que a principal prioridade do Governo Regional e Câmaras Municipais, tenha sido dar mais atenção e desviar recursos materiais e humanos para garantir as Taxas Turísticas a aplicar dentro de duas semanas na Hotelaria e Alojamento Local, assim como já no ano 2025 ao turismo de Navios de Cruzeiro.