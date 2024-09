Zelensky congratula-se por Trump ter saído são e salvo de aparente segundo atentado

O Presidente ucraniano, Volodymir Zelensky, congratulou-se por o candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, ter saído "são e salvo" de uma aparente segunda tentativa de assassínio.

"Congratulo-me com o facto de Donald Trump estar são e salvo. Os meus melhores votos para ele e para a sua família", escreveu Zelenski numa mensagem publicada na conta pessoal da rede social X, esta segunda-feira.

O Presidente ucraniano acrescentou que "é bom que o suspeito da tentativa de assassínio tenha sido rapidamente detido".

"Este é o nosso princípio: o Estado de Direito é fundamental e a violência política não deve ter lugar em nenhuma parte do mundo. Esperamos sinceramente que todos estejam em segurança", reiterou Zelensky.

Numa primeira conversa telefónica desde o início da guerra, mantida a 20 a julho, Zelensky disse Trump condenar aquele que foi, aparentemente, um primeiro atentado contra a vida do antigo Presidente dos Estados Unidos durante esta campanha.

O Presidente ucraniano afirmou, após a chamada, que os dois políticos concordaram em encontrar-se pessoalmente para avaliar a forma como pode ser alcançada uma "paz justa e duradoura" na Ucrânia.

A polícia norte-americana comunicou no domingo ter detido um homem nas imediações do local onde Trump jogava golfe, tendo sido encontrada uma espingarda de assalto AK-47 com mira telescópica, com a qual supostamente pretendia atacar o candidato presidencial republicano.

Segundo o xerife do condado de Palm Beach, Ric Bradshaw, o homem, que transportava também duas mochilas e uma câmara de filmar, foi detido depois de ter sido visto pelos efetivos dos serviços secretos (segurança) e de uma testemunha ter tirado fotografias da matrícula do veículo em que abandonou o local.

Os agentes dos serviços secretos que protegem o candidato republicano avistaram um homem com uma espingarda junto à vedação de um campo de golfe em West Palm Beach, Florida, pertencente a Trump.

Os agentes dos serviços secretos dispararam contra o suposto atacante que se pôs em fuga tendo sido detido minutos mais tarde.

Trump foi vítima de uma tentativa de assassínio a 13 de julho, durante um comício em Butler, Pensilvânia. Um jovem com 20 anos atingiu-o com o disparo de uma espingarda, ferindo-o na orelha direita.