Trump atribui culpa de alegado atentado a retórica de Biden e Harris

O ex-presidente norte-americano e candidato republicano às eleições de novembro, Donald Trump, atribuiu hoje a culpa da sua nova alegada tentativa de assassinato à retórica do Presidente Joe Biden e da vice-presidente e candidata democrata, Kamala Harris.

Trump disse à cadeia televisiva Fox News que o suspeito "segue a retórica de Biden e Harris e agiu em conformidade".

"A retórica deles fez-me levar com um tiro, quando sou eu quem vai salvar o país", afirmou o ex-presidente norte-americano, referindo-se ao alegado atentado de que foi vítima no passado domingo, quando jogava golfe.

A mensagem de Trump, abertamente política, é bem diferente daquela que usou há pouco mais de um mês, quando reagiu a um primeiro atentado, num comício na Pensilvânia.

"Eles usam uma linguagem altamente inflamatória", disse Trump em declarações à Fox News Digital.

"Eu também poderia usar essa linguagem -- muito melhor do que eles -- mas não a uso", acrescentou o candidato republicano.

Entretanto a Casa Branca já reagiu a uma mensagem de domingo na rede social X do empresário Elon Musk, onde dizia que "ninguém está sequer a tentar assassinar Biden/Kamala".

"A violência apenas deve ser condenada, nunca encorajada ou alvo de piadas", disse a Casa Branca, através do porta-voz Andrew Bates.

Musk apagou o seu comentário ainda no domingo.

"Bem, uma lição que aprendi é que só porque digo algo a um grupo e eles se riem, não significa que seja tão hilariante como uma publicação na rede X", escreveu Musk, como justificação.

O FBI (polícia federal norte-americana) declarou que Donald Trump (2017-2021) foi alvo "do que parece ter sido uma tentativa de assassínio" no seu clube de golfe em West Palm Beach, no Estado da Florida, no domingo, apenas nove semanas após ter sobrevivido a outro atentado, em que uma bala disparada durante um comício na Pensilvânia, em julho, o atingiu de raspão na orelha.

O suspeito colocou-se em fuga, mas foi posteriormente detido, e foi hoje indiciado por posse ilegal de arma e posse de arma com número de série apagado.