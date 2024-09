Kamala regressa à campanha e insiste em segundo debate com Trump

A vice-presidente norte-americana e candidata democrata à Casa Branca, Kamala Harris, regressou hoje aos comícios de campanha após um bom desempenho no debate de terça-feira frente a Donald Trump e insistiu num novo confronto com o candidato republicano.

"Há duas noites, Donald Trump e eu tivemos o nosso primeiro debate. E acredito que devemos aos eleitores outro debate, porque estas eleições e o que está em jogo não poderiam ser mais importantes", defendeu a candidata democrata durante um evento de campanha em Charlotte, na Carolina do Norte.

Contudo, Donald Trump anunciou hoje que não voltará a debater com a sua rival democrata, num momento em que analistas e comentadores televisivos declararam Kamala Harris a vencedora do confronto - apesar do magnata republicano defender o oposto.

Justificando hoje a sua decisão de não participar noutro debate, Trump afirmou na sua rede social, a Truth Social, que "as sondagens mostram claramente" que foi ele quem venceu o duelo verbal, e em letras maiúsculas acrescentou: "KAMALA DEVE FOCAR-SE NO QUE ELA DEVERIA TER FEITO DURANTE O ÚLTIMO PERÍODO DE QUASE QUATRO ANOS", em que tem ocupado a vice-presidência do país.

Ao longo do debate de terça-feira, sediado pela rede ABC News, em Filadélfia, Kamala Harris prevaleceu com uma imagem calma e presidencial diante de um irritado Trump, que foi corrigido diversas vezes pelos moderadores para negar as suas falsas afirmações.

Durante o comício de hoje na Carolina do Norte, um dos estados decisivos para as eleições de 05 de novembro, a vice-presidente recordou vários momentos do debate e zombou de Trump por ter dito ter "um conceito de plano" para a saúde pública.

Apesar do seu bom desempenho no debate presencial, Harris alertou que as eleições serão "muito renhidas" e que os democratas estão em "desvantagem" nesta corrida porque Trump tem o apoio de vários grupos de poder.

A equipa de Kamala Harris arrecadou 47 milhões de dólares (42,44 milhões de euros) nas 24 horas após o debate, marcando a sua maior arrecadação desde que a vice-presidente anunciou sua candidatura no final de julho, segundo dados partilhados pela campanha democrata com a imprensa norte-americana.

Quase 600.000 pessoas fizeram doações para a campanha democrata entre a noite de terça-feira e a noite de quarta-feira.

Depois do evento de campanha em Charlotte, a vice-presidente seguirá ainda hoje para outro comício em Greensboro, também na Carolina do Norte, num momento em que procura capitalizar o seu bom desempenho no debate de terça-feira.

A sua digressão, chamada de "New Way Forward", passará por estados decisivos para estas eleições e incluirá um novo anúncio televisivo, comícios, eventos de angariação de fundos e programas destinados a grupos de eleitores importantes, informou a campanha, acrescentando que as viagens culminarão no Mês Nacional da Herança Hispânica, que se assinala a 15 de setembro.

Harris iniciou hoje a sua digressão pela Carolina do Norte e o seu companheiro de candidatura, o governador do Minnesota, Tim Walz, estará no Michigan.

Na sexta-feira, Harris regressará à Pensilvânia, enquanto Walz estará em Michigan e Wisconsin.

Os cônjuges dos candidatos também irão juntar-se à digressão. Doug Emhoff, marido de Harris, irá a Nevada, Arizona e Florida. Gwen Walz deverá estar na Geórgia, New Hampshire e Maine.

A campanha de Harris vai começar a apresentar um novo anúncio televisivo, que divulga os seus planos para reduzir os impostos da classe média, limitar os preços dos medicamentos sujeitos a receita médica e resolver o problema da falta de habitação.

Os anúncios fazem parte de um investimento mediático mais vasto de 370 milhões de dólares (334 milhões de euros) e serão adaptados a cada estado para os eleitores do Arizona, Nevada, Geórgia, Michigan, Wisconsin, Pensilvânia, Carolina do Norte e Nebrasca.