Donald Trump rejeita novo debate com Kamala Harris

O ex-presidente dos Estados Unidos e candidato republicano à Casa Branca, Donald Trump, anunciou hoje que não voltará a debater com a sua rival democrata, a vice-presidente Kamala Harris.

"NÃO HAVERÁ TERCEIRO DEBATE!", escreveu Trump em letras maiúsculas na sua rede social, Truth Social.

Nesta temporada eleitoral, o magnata republicano teve o seu primeiro debate em junho contra o Presidente norte-americano, com Joe Biden a acabar por desistir da tentativa de reeleição após um fraco desempenho nesse confronto.

O segundo debate ocorreu na terça-feira, frente a Kamala Harris, com analistas e comentadores televisivos a declararem a vice-presidente vencedora desse frente-a-frente.

Logo após o debate televisivo de terça-feira, a campanha democrata solicitou um novo confronto, mas Trump não se comprometeu com mais debates, advogando que a vice-presidente só esta a pedir outro evento porque "perdeu".

Na quarta-feira, num evento para homenagear as vítimas dos ataques de 11 de setembro de 2001, Trump disse que iria "pensar" se outro debate era necessário, já que acreditava que venceu Harris e que teve uma "ótima noite".

Justificando hoje a sua decisão de não participar noutro debate, o candidato afirmou na Truth Social que "as sondagens mostram claramente" que ele venceu o duelo verbal, e em letras maiúsculas acrescentou: "KAMALA DEVE FOCAR-SE NO QUE ELA DEVERIA TER FEITO DURANTE O ÚLTIMO PERÍODO DE QUASE QUATRO ANOS", em que tem ocupado a vice-presidência do país.

"Quando um lutador perde uma luta, a primeira coisa que ele diz é 'EU QUERO UMA DESFORRA'", declarou Trump, argumentando que, como não perdeu, não precisa de outro confronto.

Desta forma, o debate de terça-feira entre Trump e Harris, que foi acompanhado por mais de 67 milhões de espectadores, tornar-se-á o único confronto presencial televisivo entre os candidatos antes das eleições de 05 de novembro e a única ocasião para os eleitores compararem diretamente as suas propostas.