Carta ao primeiro-ministro sobre helicóptero 'EH-101 Merlin' "vai seguir já hoje"

Conforme prometido, a carta do Governo Regional a enviar ao Estado a reclamar a necessidade do helicóptero 'EH-101 Merlin' - que está inactivo devido a falta de tripulação - também estar operacional em permanência na Região, já "vai seguir hoje".

Miguel Albuquerque voltou a afirmar estar "muito preocupado" com esta situação, "sobretudo por causa dos resgates no mar" e de alguma ocorrência que possa envolver "com feridos graves".

"O avião já está operacional, mas o avião não faculta a possibilidade de fazermos resgates. E nós temos uma plataforma continental imensa e é necessário termos os meios fundamentais para socorrer qualquer evento que ocorra", sublinhou.

Confrontado com a explicações da Força Aérea Portuguesa, que alega existir falta de pilotos não só na Região como também a nível nacional, o governante sublinhou que esta questão é exclusivamente da competência do Governo nacional. "Compete analisarem os meios necessários para termos a fixação de pilotos na Força Aérea", referiu.