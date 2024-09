Albuquerque sublinha "a importância de termos um sistema de saúde de primeira linha"

Além de ser "uma investimento muito importante no reforço da capacidade de resposta da saúde na Região", para o presidente do Governo Regional a inauguração do Hospital da Luz Clínica da Carreira reforça a primordial "importância de termos um sistema [regional] de saúde de primeira linha".

Miguel Albuquerque fez saber que o Grupo Luz Saúde já emprega, na Região, uma centena de trabalhadores e cerca de 400 colaboradores

Enalteceu este que é "o terceiro investimento significativo na Madeira do Grupo Luz Saúde" - Hospital da Luz Funchal, Clínica do Caniço e Clínica da Carreira.

Aproveitou para reafirmar que os investimentos público e privados na área da Saúde "são complementares e podem ser saudavelmente concorrentes".

Na Região o Grupo Luz Saúde já investiu "mais de 20 milhões de euros" nas três unidades, revelou a CEO, Isabel Vaz.