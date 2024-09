PS diz que Albuquerque reconhece "desonestidade e hipocrisia" quanto à ligação Madeira-Porto Santo

O PS-Madeira afirmou, hoje, que "caiu a máscara" ao presidente do Governo Regional e do PSD, Miguel Albuquerque, "ficando à mostra a desonestidade e a hipocrisia com que o executivo madeirense e o partido que o suporta têm tratado a questão da concessão da linha aérea entre a Madeira e o Porto Santo".

Em comunicado de imprensa, os socialistas recordam que, ontem, o presidente do Governo afirmou que está tudo encaminhado para que o Governo da República formalize o novo contrato público com a Binter para a exploração da linha aérea regular entre as duas ilhas, com obrigações de serviço público.

"Como referiu [Miguel Albuquerque], a concessão deverá acontecer brevemente, passado que está o 'imbróglio' da impugnação do concurso público por uma empresa concorrente, o que obrigou a várias renovações por ajusto directo da concessão", evidencia o PS.

O deputado Miguel Brito, diz a propósito, que vê com "bons olhos o facto de estar ultrapassada esta questão judicial", embora defenda que "a nova concessão deva vigorar por um período de 10 anos e que corresponda já àquelas exigências que têm vindo a ser reivindicadas pelos porto-santenses".

No entanto, não deixa de lamentar que, "durante o período em que decorreu o processo judicial, numa altura em que o Partido Socialista era Governo na República, o Governo Regional e o PSD-Madeira tivessem agido sempre de má-fé de cada vez que era necessário renovar a concessão por ajuste direto, de forma temporária".

“A verdade é que a ligação aérea interilhas esteve sempre assegurada e o Governo Regional, mesmo sabendo que decorria o processo em tribunal, usava, de forma desonesta e hipócrita, esta questão como arma de arremesso político”, denuncia Miguel Brito.

“Afinal, Miguel Albuquerque sempre soube que o problema era a impugnação do concurso”, remata.