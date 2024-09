"É a opinião dele", respondeu Albuquerque a Brício Aráujo sobre críticas internas ao PSD-Madeira

O presidente do PSD-Madeira, Miguel Albuquerque, afirmou "não concordar nem discordar" com as críticas lançadas pelo deputado Brício Araújo, sobre o partido contar com "estruturas locais podres".

"O que ele disse foi que haviam alguns elementos nas estruturas que têm de ser mudados. Foi a linguagem que ele utilizou e é a opinião dele e eu não concordo nem discordo", referiu o líder regional social-democrata.

Conforme pode ler na edição impressa do DIÁRIO, Brício Araújo deixou fortes críticas aos militantes do PSD-Madeira que "vivem mesmo da ameaça e do insulto e são especialistas em afastar pessoas de bem". O dirigente social-democarata pediu coragem aos militantes “de valor e de grande competência para não se deixarem intimidar e para que enfrentem e afastem os instigadores, os manipuladores e os que trancaram o PSD durante anos apenas por vaidade, sobrevivência, fraqueza, egoísmo e interesse pessoal".

"O PSD não é isso, o PSD não é deles, o PSD é do povo. Nesses casos é preciso libertar o PSD", referiu, acrescentando não ter dúvidas de que "com estruturas locais podres, o PSD não vencerá".