Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos com 'Sunset Literário'

Na próxima sexta-feira, 6 de Setembro, pelas 20 horas, a Biblioteca Municipal de Câmara de Lobos realiza o seu 'Sunset Literário'.

Com o intuito de apresentar novas formas de veicular a mensagem literária contida nos livros, facilitar o seu acesso e fomentar hábitos de consumo cultural, a biblioteca irá receber o Teatro do Bolo do Caco, que irá promover o 'O Príncipe e a Andorinha'.

Além disso, a varanda do estabelecimento também estará aberta, para que o público possa acompanhar o momento artístico, acompanhando com uma bebida. "Estão todos convidados para esta experiência única em que harmonizamos a cidade com a natureza e a arte", sublinha.