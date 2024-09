França regressa às vitórias, Aktürkoglu faz 'hat-trick'

A França regressou hoje às vitórias, batendo a Bélgica por 2-0, para a Liga das Nações de futebol, em dia em que Kerem Aktürkoglu, reforço do Benfica, fez 'hat-trick' no triunfo da Turquia sobre a Islândia.

Após perderem em casa frente à Itália, por 3-1, no arranque do Grupo A2, os gauleses redimem-se, ante um dos mais velhos 'rivais', enquanto os transalpinos continuam na senda vitoriosa, superando Israel por 2-1, em jogo que teve Budapeste por palco.

O Grupo A2, único da divisão principal que esteve em ação, é comandado pela Itália, com seis pontos, seguido de França e Bélgica, com três, e Israel, que ainda não pontuou.

Depois de se terem dado mal na capital, no Parque dos Príncipes, os 'bleus' receberam os belgas em Lyon, construindo um triunfo sólido, com a vantagem a chegar aos 29 minutos, por Kolo Muani, e a confirmação a ser concretizada por Ousmane Dembelé, aos 57.

O sportinguista Zeno Debast foi um dos centrais da Bélgica e fez o jogo todo - na primeira jornada, na Hungria, tinha sido suplente utilizado, face a Israel.

Sem o fulgor de épocas recentes, dificilmente a Bélgica conseguirá discutir a liderança do grupo com França e Itália.

Os transalpinos só permitiram o golo de honra israelita aos 90 minutos, por Abu Fani, quando já se impunham por dois golos - Frattesi, aos 38, e Kean, aos 62, foram os marcadores.

Na Liga B, as honras vão todas para Kerem Aktürkoglu, o avançado que o Benfica contratou no fecho do mercado ao Galatasaray e que ainda não se estreou. Marcou por três vezes à Islândia, aos dois, 52 e 88, no que foi uma vitória fácil para a seleção orientada por Vicenzo Montella.

Outro jogador do Benfica, Orkum Kökçü, foi suplente utilizado, jogando toda a segunda parte.

Pela voluntariosa Islândia marcou Guðlaugur Palsson, aos 37 minutos.

Também para o Grupo B4, o País de Gales derrotou fora Montenegro por 2-1.

Turcos e galeses seguem com quatro pontos, a Islândia tem três e Montenegro continua sem pontuar.

Para o Grupo B3, a Noruega teve muita dificuldade em se impor à Áustria, por 2-1, com o golo da vitória, do 'inevitável' Haaland, a só aparecer a 10 minutos do fim.

Com arbitragem do português João Pinheiro, a Eslovénia ganhou ao Cazaquistão, por 3-0.

Eslovenos e noruegueses estão com quatro pontos, cada, e austríacos e cazaques ainda somente com um.

Para o Grupo C2, o Kosovo foi ganhar por 4-0 em Chipre e a Roménia recebeu e bateu a Lituânia, por 3-1.

Na classificação, Roménia tem seis pontos, Kosovo e Chipre três cada e Lituânia segue sem pontos.