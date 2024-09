RIR pede que se apure responsabilidades por alegadas festas privadas na Laurissilva

Depois do PPM foi a vez do Partido Reagir Incluir Reciclar - RIR vir a público manifestar a sua "preocupação" perante os relatos de uma alegada "festa de arromba" realizada, no Parque Florestal do Fanal, este fim-de-semana.

"Já não bastam as idiotices deste (des)Governo Regional em relação à Estrada das Ginjas, ao Teleférico do Curral das Freiras, a incompetência demonstrada nos recentes incêndios florestais que destruíram uma parte deste património mundial e tão nosso, agora assistimos a festas privadas em plena área protegida! Não compreendemos como é possível alguém pensar numa atrocidade desta dimensão, numa altura em que tanto se apela à luta pelas causas ambientais", refere a coordenadora regional do RIR, Liana Reis citada em comunicado de imprensa.

Além da poluição sonora provocada pela música em alto som, as imagens que circulam pelas redes sociais mostram um cenário desolador e preocupante de grande quantidade de lixo espalhado após a festa Liana Reis

"Face ao estatuto desta zona protegida", o partido apela ainda a que se apure responsabilidades, "nomeadamente do responsável pela autorização deste atentado à floresta Laurissilva". "Neste sentido apelamos a uma intervenção do Ministério Público, que com o seu estatuto neutro possa apurar responsabilidades e proceder de acordo com a gravidade destas irresponsabilidades a que classificamos de grave crime ambiental", conclui.