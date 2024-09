PPM exige "medidas urgentes" contra crimes contra meio ambiente

A coordenação do PPM Madeira esteve, hoje, reunida de emergência, após ter tomado conhecimento da realização de uma "festa de arromba" no Parque Florestal do Fanal, este fim-de-semana.

"É incompreensível e deveras preocupante, como se autoriza uma festa desta dimensão numa zona protegida e classificada pela UNESCO como reserva mundial", escreve Paulo Brito num comunicado remetido às redacções, no qual diz tomado conhecimento da suposto evento através de "várias publicações e notícias", o que levou à mobilização do partido.

Com efeito, o Funchal Notícias publica hoje na sua página de Facebook um vídeo que mostra uma tenda gigante, montada em plena Laurissilva, na qual ter-se-á realizado uma festa de casamento.

"É desolador ver os vários posts nas redes sociais com imagens chocantes do lixo que deixaram espalhado após a festa. Para além da poluição de lixo visível, há também a preocupação da população sonora", lamenta o coordenador regional do Partido Popular Monárquico.

"É incompreensível que nos dias de hoje que tanto se fala nas preocupações ambientais e tanto se apela ao respeito pelo meio ambiente, haja alguém com o descaramento de pedir autorização para organizar uma festa numa reserva Natural, mas mais descaramento ainda, teve quem deu a autorização", sublinha Paulo Brito, que exige assim ao Ministério Público que tome "medidas urgentes", em conformidade com "um crime gravíssimo" contra o meio ambiente.

O PPM pede ainda que "quem autorizou esta festa numa área protegida, seja exonerado do cargo urgentemente".

A pressão sobre as áreas florestais mais procuradas da Região tem vindo, de resto, a aumentar, sendo cada vez mais comuns os relatos de atentados contra a natureza.