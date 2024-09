Ensino privado recebe mais de 36 milhões

Bom dia.

A manchete do DIÁRIO deste sábado, 14 de Setembro, fala do ensino privado na Região, que recebe mais de 36 milhões de euros. O Governo Regional já definiu os apoios financeiros para o ano lectivo 2024/2025, ao abrigo de acordos de cooperação e contratos de patrocínio. Por outra, as escolas perderam cerca de 1% dos dispositivos móveis em sete anos de manuais digitais. A Secretaria atribui o atraso na entrega dos tablets à aprovação tardia do Orçamento.

O grande destaque vai para as obras que arrancam na Central da Encumeada. A primeira fase da empreitada de 4,1 milhões de euros inclui a construção de um reservatório e um túnel de ligação à Levada do Norte.

São 3,3 milhões de euros que vão receber o Marítimo e o Nacional. Os alvinegros recebem o dobro da subvenção atribuída ao rival da II Liga. O Governo Regional garante aumentos de 8% por época desportiva.

Saiba, também, que há 14 anos que não havia tantos licenciamentos. Os pedidos subiram nos primeiros seis meses do ano para a construção de edifícios. Empresas do CINM perdem peso na balança comercial.

Leia, ainda, sobre a Selvagem Pequena, que terá Casa de Abrigo.

