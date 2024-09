RIR diz que preocupação do Chega em relação ao Bela Vista é "pura encenação"

O partido Reagir Incluir Reciclar (RIR) manifesta "a sua estupefação face à recente preocupação do Chega em relação à situação caótica que se vive no Estabelecimento Bela Vista".

"Esta preocupação não passa, no nosso entender, de pura encenação, pois o seu actual líder regional nada tem de opositor à governação actual madeirense. Apenas o faz para ficar bem visto", refere em nota emitida à imprensa.

Deixamos aqui bem claro, que o partido Reagir Incluir Reciclar vem, desde Agosto de 2023, chamando à atenção desta gestão concedida à Associação Atalaia Living Care por parte do Instituto da Segurança Social da Madeira". RIR

E conclui: "Temos vindo a apelar aos verdadeiros partidos da oposição com assento parlamentar para que não deixem esta situação de negligência cair no esquecimento e que nos ajudem nesta luta pela dignidade dos cuidados prestados aos idosos institucionalizados em estabelecimentos geridos pela Associação Atalaia Living Care. Igualmente reforçamos a importância de serem averiguadas as condições de trabalho dos funcionários do Estabelecimento Bela Vista, visto que nos chegam inúmeras queixas de desagrado e de exaustão por parte dos mesmos, atendendo à duplicação de funções".