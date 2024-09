O Governo diz estar a fazer um esforço para que os viticultores recebam mais pela sua produção, sob pena de, não se verificando esse aumento, a produção ser abandonada.

O Governo, garante Albuquerque, tem feito a sua parte, por exemplo, neste ano, com uma ajuda de 20 cêntimos por quilograma às uvas tinta negra.

No entanto, o governante admite que é preciso mais. "As casas também têm de assumir as suas responsabilidades".

Miguel Albuquerque está na Festa das Vindimas, no Estreito de Câmara de Lobos, onde, depois da vindima, acontece um cortejo alegórico, ao que se segue a pisa das uvas.

No evento, estão milhares de pessoas, contando-se, entre elas, muitos turistas.