Marítimo diz ter sido surpreendido por “tomada de posição unilateral da PSP”

Os ‘Fanatics’ foram impedidos de entrar no Estádio do Marítimo, este domingo de manhã, com as suas camisolas. Ao DIÁRIO, Dinarte Andrade, líder da claque maritimista, sublinhou que “em 11 anos de existência isto nunca aconteceu”. Já após o jogo com o Alverca, a direcção verde-rubra, num esclarecimento, referiu ter sido surpreendida por esta "tomada de posição unilateral” por parte da PSP.

Leia na íntegra o esclarecimento da direcção do Marítimo:

“O Club Sport Marítimo informa que, no decorrer do jogo de hoje, foi surpreendido por uma tomada de posição unilateral da Polícia de Segurança Pública de impedir a entrada de um Grupo de sócios do clube.

A Direção do clube e os seus funcionários são totalmente alheios a esta decisão, nunca tendo sido sequer consultados sobre a referida medida.

O clube, que tentou reverter a situação desde o primeiro minuto de jogo, está já em contacto com as entidades responsáveis para que este infeliz episódio não se volte a repetir, defendo assim os interesses do Club Sport Marítimo e dos seus sócios”.