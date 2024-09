Pelo menos 12 mortos na sequência de desabamento de edifício na Índia

Pelo menos 12 pessoas morreram no sábado à noite, na sequência do desabamento de um prédio de três andares no norte da Índia, disse hoje o administrador do distrito de Meerut, onde ocorreu o incidente.

Deepak Meena disse à agência de notícias espanhola EFE que cinco das vítimas mortais eram menores.

O responsável confirmou ainda que cinco pessoas sobreviveram ao desabamento, no estado de Uttar Pradesh, que foram resgatadas pelas forças de segurança que se deslocaram para a zona quando foi dado o alerta do acidente.

As operações de resgate vão continuar, embora se acredite que não haja mais vítimas ou sobreviventes nos escombros do edifício que ruiu.

Nestas operações, estão envolvidas a polícia de Meerut e as forças especializadas em gestão de catástrofes da Índia e do Estado de Uttar Pradesh.

Questionado sobre as razões do desmoronamento, o administrador do distrito apontou as fortes chuvas que caíram na região nos últimos meses e as inundações daí resultantes, ambas comuns no contexto dos eventos pluviométricos sazonalmente instáveis que ocorrem todos os verões durante a monção no Sul e Sudeste asiático.

No entanto, os desabamentos de edifícios são comuns na Índia, muitas vezes devido ao estado debilitado das infraestruturas e à falta de manutenção, fatores alimentados pela corrupção e por práticas ilegais no setor da construção, bem como pelo incumprimento das normas de segurança, refere a EFE.

Em 08 de setembro, oito pessoas morreram na cidade de Lucknow, capital do estado de Uttar Pradesh, o que faz com que esta região do norte da Índia já tenha sofrido dois desabamentos com vítimas mortais este mês.