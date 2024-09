"Não pensei duas vezes" em aceitar o projecto

O novo treinador do Marítimo, Jorge Silas, disse à TSF-Madeira, no programa 'Marítimo na TSF', que não pensou duas vezes em aceitar este desafio. "Não pensei duas vezes. Era um daqueles projectos que eu no ano passado, quando acabei no Mafra, tinha pensado que ia entrar".

O treinador, de 48 anos, insta os adeptos a apoiar a equipa. "Precisamos de toda a gente, que nos venham apoiar. Precisamos muito dos adeptos porque são uma força grande. Eu vim muitas vezes aqui jogar contra o Marítimo e vi e senti a força dos adeptos. Senti o que era o caldeirão e nós precisamos realmente desta força".

"É provável que os jogadores possam estar um pouco mais fragilizados por não terem tido, até agora, os resultados que queriam - se bem que eu acho que é muito cedo e acho que temos muito tempo", acrescentou.

Nós vamos dar tudo o que temos para dar as alegrias que eles [adeptos] tanto anseiam. Jorge Silas

Reforçou que não existe "nenhum clube na 2.ª Liga que tenha o historial do Marítimo".

A concluir, deixou uma palavra de apreço a Fábio Pereira: "Tenho a certeza absoluta que é um óptimo profissional".