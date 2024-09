Silas regressa 20 anos depois “com a mesma ilusão”, agora com a missão de colocar o Marítimo na I Liga

Jorge Silas já orientou o treino desta manhã, em sessão desenvolvida na Ribeira Brava, naquela que foi a sua primeira sessão de trabalho como treinador do Marítimo. Uma sessão que foi acompanhada pelo presidente verde-rubro, Carlos André Santos.

Em declarações exclusivas prestadas ao programa ‘Marítimo na TSF, Silas fala do regresso ao clube 20 anos depois. “Ainda me recordo de algumas coisas quando dessa minha passagem pelo Marítimo como futebolista profissional, mas nunca diria que, passados 20 anos, haveria de estar outra vez aqui”, começou por sublinhar.

O novo técnico maritimista revela estar no Marítimo “tal como há 20 anos, com uma ilusão muito grande, agora enquanto treinador, sabendo da responsabilidade que tenho, pois o Marítimo é um clube grande e que merece estar na I Liga”, assegurando que “viemos com esse intuito, ajudar o clube a regressar ao lugar de onde nunca devia ter saído”.

Para os adeptos verde-rubros, Silas apela à união de todos. “O que melhor posso dizer é que precisamos de todos os adeptos do Marítimo para voltarmos ao lugar que queremos e que eles querem. Sei que é uma fase difícil, mas o clube já passou igualmente por outras fases difíceis na sua história e conseguiu ultrapassá-las e necessitamos de toda a gente”, sustenta.

Jorge Silas mostra-se ciente que “na nossa casa o apoio dos nossos adeptos nunca tem faltado”, pelo que agora apela a que esse apoio se mantenha. “Que nos venham apoiar, pois vimos com a intenção de dar tudo que pudermos e também o que não pudermos, pelo que, na realidade, vamos precisar muito de todos”, recordando depois o ambiente no estádio, enquanto jogador maritimista ou mesmo como adversário. “Sei o que é o caldeirão dos Barreiros e vamos precisar dessa força”, diz.

O treinador maritimista admite, nesta fase, que “os jogadores possam estar agora um pouco mais fragilizados por não terem conseguido, até agora, os resultados que desejavam, se bem que é ainda muito cedo e temos muito tempo para rectificar”.

Sobre a sua contratação, Silas revela que não pensou duas vezes quando foi convidado para treinar o Marítimo. “Este é um projecto que, quando deixei o Mafra no final da época passada, queria abraçar, ou seja, um projecto que nos permita por este tipo de objectivos. Não pensei duas vezes, porque, na realidade, não há nenhum clube na II Liga que tenha o historial do Marítimo e para nós foi muito fácil aceitar o desafio. O Danny, assim que me ligou, disse-lhe logo que estava disponível para falar e para aceitar o projecto, se essa fosse a vontade do clube”, avança com convicção.

Palavra de apreço para Fábio Pereira

Jorge Silas quis ainda deixar uma palavra de apreço ao seu antecessor. “O Fábio Pereira é um grande profissional, mesmo que, às vezes, mesmo que sejamos grandes profissionais, as coisas correm-nos melhor num sítio do que noutro, e ninguém melhor do que ele queria que as coisas corressem bem, pelo que merece uma palavra de apreço da minha parte”, finaliza.

Jorge Silas, que assinou contrato até ao final desta temporada, com opção de mais um, tem a estreia marcada, como treinador do Marítimo, no dia 15 de Setembro, um domingo de manhã (11 horas) na recepção ao Alverca que, curiosamente, também vai estrear Vasco Botelho da Costa como novo treinador.