Pelo menos 18 mortos e dezenas de feridos em ataque atribuído a Israel

Pelo menos 18 pessoas morreram numa ofensiva atribuída a Israel na Síria e dezenas ficaram feridas, informou hoje o ministro da saúde sírio, o maior número de vítimas neste tipo de ataques desde início da guerra em Gaza.

Em declarações aos jornalistas, Hassan al-Ghabbash descreveu os ataques ocorridos na última noite como uma "agressão brutal e bárbara", dando conta de 18 mortos e cerca de 40 feridos.

O Observatório Sírio para os Direitos Humanos, sediado no Reino Unido e que monitoriza o longo conflito na Síria, apontou por seu lado 25 mortos, incluindo pelo menos cinco civis, somando-se a soldados do Exército de Damasco e membros do movimento xiita libanês Hezbollah e de outros grupos armados ligados ao Irão.

Um dos alvos foi um centro de investigação científica em Masyaf e outros locais onde "as milícias iranianas e especialistas estão estacionadas para desenvolver armas na Síria", incluindo mísseis de precisão e 'drones' de curto e médio alcance, segundo o Observatório.

O ministro da Energia sírio, Mohammad al-Zamel, indicou que os ataques causaram danos "verdadeiramente significativos" na infraestrutura de água e eletricidade.

"Este ataque brutal visou alvos civis, e os mártires foram maioritariamente civis, assim como os feridos", acrescentou.

Israel visa regularmente pontos militares na Síria ligados ao Irão e ao Hezbollah e os bombardeamentos tornaram-se mais frequentes desde a ofensiva israelita na Faixa de Gaza contra o movimento palestiniano Hamas, em 07 de outubro.

Telavive não comentou esta ofensiva, mas raramente reconhece ou aborda este tipo de operações.

Israel pretende travar o fortalecimento do Irão na Síria, que é uma rota fundamental para a transferência de armas para o Hezbollah, que, por sua vez, tem estado envolvido em trocas de tiros diárias com as forças israelitas ao longo da fronteira israelo-libanesa desde o começo do conflito na Faixa de Gaza.