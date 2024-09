Poucas nuvens neste domingo

A previsão meteorológica para este domingo, 15 de Setembro de 2024, na Madeira aponta para céu pouco nublado, apresentando períodos de mais nebulosidade na vertente norte e terras altas, sendo que o vento soprará fraco a moderado (10 a 30 km/h) de Nordeste.

No Funchal, além de períodos de céu muito nublado, o popularmente conhecido 'capacete', o vento soprará em geral fraco (inferior a 20 km/h) de Nordeste, estando previstas temperaturas entre 21º e 25º Celsius. Na costa Norte, mais precisamente em São Vicente, o IPMA prevê 19º de temperatura mínima e 25º de temperatura máxima.



No mar da Costa Norte, as ondas virão de Nordeste com 2 a 2,5 metros de altura, diminuindo para 1,5 a 2 metros. Já na costa Sul as ondas chegarão com alturas inferiores a 1 metro.

A temperatura da água do mar rondará os 23 a 24º Celsius.

Se está a pensar numa ida à praia, saiba que a previsão do Instituto Português do Mar e da Atmosfera aponta para raios ultravioleta no índice 7 para a Madeira - nível Elevado, o que obriga a tomar atenção no uso de óculos de Sol com filtro UV, chapéu, t-shirt e protector solar -, enquanto que no Porto Santo será inda menor índice, no caso 5 - nível Moderado, que implica não esquecer de usar óculos de Sol e protector solar.